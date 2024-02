Neapel-Trainer: Österreich auf einer Ebene mit Barca, Juve und Inter

Fußball. Zwei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Barcelona entschied sich Neapels Klubchef Aurelio De Laurentits, den Trainer zu tauschen. Letzte Saison war die Fußball-Welt in Neapel noch in Ordnung. Mehr als das. Die Stadt hatte die erste Meisterschaft seit 1990 geholt und war im siebenten Fußballhimmel. Meistertrainer Luciano Spalletti war mit 64 allerdings amtsmüde, kündigte eine Auszeit an – um im August italienischer Teamchef zu werden. Es folgte Rudi Garcia – doch der Franzose musste im November schon wieder gehen.

Fußballlegende Marek Hamsik empfahl den Teamchef

Der Italiener, der kein Englisch spricht, kam auf Empfehlung von Marek Hamsik in die Slowakei. Der 36-Jährige beendete im Sommer seine Karriere, die er fast zwölf Jahre lang in Neapel verbracht hatte. Mit 136 Länderspielen hat seine Meinung in der Gewicht. Calzona wird bei der EM die Slowaken betreuen und auch am 23. März in Bratislava gegen Österreich auf der Bank sitzen. Vor dem Test duelliert sich Calzona mit Neapel noch gegen Barcelona, Juventus und Inter. Die Slowaken haben mit dem Italiener einen Vertrag für die WM-Qualifikation, die nach der EM beginnt. Sie hoffen, dass sein Engagement in Neapel im Sommer endet.