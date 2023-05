Nach dem historischen Titel: Neapel-Trainer Luciano Spalletti geht

Aurelio de Laurentis bestätigte am Sonntag beim Sender RAI ein offenes Geheimnis. Das klang dennoch einigermaßen dramatisch. „Spalletti ist ein freier Mann“, sagte der Präsident des italienischen Fußballmeisters SSC Napoli. Luciano Spalletti will nicht mehr.

„Spalletti hat mir mitgeteilt, dass seine Zeit hier endet und mich gebeten, den Verein verlassen zu können“, sagte de Laurentiis. „Er will ein Sabbatical einlegen. Trotz gültigen Vertrages werde ich seine Entscheidung respektieren.“