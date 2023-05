Fußballfan aus Österreich starb bei der Meisterfeier in Neapel

Ein Fan des italienischen Fußballmeisters SSC Neapel mit Wohnsitz in Österreich ist am Freitag gegen 4.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs von Udine an einem Herzinfarkt gestorben. Einige Personen, die gesehen hatten, wie der Mann zusammenbrach, riefen einen Krankenwagen. Das medizinische Personal begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die jedoch erfolglos blieben.