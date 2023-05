Fußball: Neapel sicherte sich endlich den ersten Titel nach 33 Jahren

Aber schon in der 13. Minute trübte ein Österreicher die Meisterparty mit der Führung für Udine. Sandi Lovric schoss aus 13 Metern völlig unbedrängt ins rechte Eck. Sandi Lovric wurde vor 25 Jahren in Lienz geboren, wo sein Vater bis Sommer Trainer war. Er begann auch bei Rapid Lienz mit Fußball und wechselte dann in den Nachwuchs von Sturm Graz. 2019 wechselte er zu Lugano in die Schweiz, erst letzten Sommer ging er nach Udine. Der Offensivspieler durchlief alle Nachwuchsteams des ÖFB, entschied sich aber 2020, für das A-Nationalteam der Heimat seiner Eltern zu spielen, für Slowenien.