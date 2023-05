Wilde Partynacht in Neapel, Mann stirbt an Schussverletzungen

Mit einem Platzsturm der mitgereisten Fans begann fĂŒr die Napoli-Fußballer in Udine die große Meisterfeier - daheim in Neapel waren die Tifosi auf den Straßen und PlĂ€tze da schon lĂ€ngst in eine lange Partynacht gestartet. Nach 33 Jahren Warten haben die SĂŒditaliener am Donnerstagabend den Gewinn ihres dritten "Scudetto" perfekt gemacht und eine famose Saison gekrönt.

In der Nacht zu Freitag starb ein Mann an Schussverletzungen, drei weitere kamen ins Krankenhaus. Die UmstÀnde waren zunÀchst unklar. Insgesamt seien mehr als 200 Neapolitaner in die Notaufnahmen gekommen, berichtete die Gazzetta dello Sport am Morgen, rund 100 davon mit mittelschweren und schweren Verletzungen.