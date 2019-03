Himmelblaue Überflieger: Die Legenden der SSC Napoli

Ciro Ferrara

Eigentlich wird der Verteidiger immer mit Juventus assoziiert. Bei den Turinern spielte er ja auch elf Saisonen. Den Rest seiner Fußballerkarriere verbrachte der gebürtige Neapolitaner aber bei der SSC. 1980 kam er als 13-Jähriger zum Klub, blieb bis 1994. Ferrara war also bei allen Erfolgen mit Maradona dabei und wurde in Neapel auch zum Teamspieler. 49 Mal trug er schließlich das italienische Trikot.

Gianfranco Zola

Der kleine Sarde sollte Ende der 1980er als der Nachfolger Maradonas bei der SSC aufgebaut werden. Den Durchbruch schaffte er in der letzten Saison des Argentiniers beim Klub. Zola selbst blieb bis 1993. Danach wurde er bei Parma und Chelsea zum Star. Heute ist er Co-Trainer von Ex-Napoli-Coach Maurizio Sarri bei den Londonern.

Edinson Cavani

Der Stürmer aus Uruguay profitierte drei Saisonen auch von den Ideen von Hamšík. Seine Torquote bei Napoli ist mit 78 Treffern in 104 Spielen beeindruckend. 2013 wechselte Cavani um 68 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Dort war er am Mittwoch in der Champions League gegen Manchester United nur Joker.