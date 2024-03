ÖFB-Kader: Teamchef Rangnick verzichtet auf singende Rapidler

In gut drei Monaten beginnt die Europameisterschaft in Deutschland. Die Chancen, sich für einen Platz im 23-Mann-Kader von Ralf Rangnick zu empfehlen, werden weniger. Für drei Rapidler, die in den letzten Monaten Teil des ÖFB-Teams waren, scheint der Zug allerdings abgefahren zu sein. Guido Burgstaller, Marco Grüll und Tormann Niklas Hedl wurden am Montag vom Teamchef nicht berücksichtigt. Und das, obwohl Rangnick diesmal sogar 26 Mann nominiert hat.

Der 65-jährige Deutsche hat mit seinem Teamkader unmissverständlich kundgetan, was er von den homophoben und schmähenden Gesängen des Trios nach dem Derbysieg gegen die Austria am 25. Februar hält. Die drei scheinen für die beiden EM-Tests in Bratislava gegen die Slowakei (23. März) und in Wien gegen die Türkei (26. März) nicht einmal auf der Abrufliste.

"Sagen kann man viel"

"Wir haben die Spieler auch deshalb nicht berücksichtigt", betonte Rangnick. "Sie haben sich bei mir telefonisch gemeldet und sich entschuldigt. In diesem Fall erwarte ich aber, dass sie sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Das ist etwas, was ich in meiner Mannschaft nicht tolerieren werde."