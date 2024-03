Tor und Assist: Gregoritsch schießt Freiburg zum 2:1 gegen Bochum

Diesmal nicht in der Jokerrolle, aber wieder Matchwinner: Michael Gregoritsch hat den SC Freiburg am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga zu einem 2:1-Sieg beim VfL Bochum geführt. Der Steirer bereitete die Führung von Maximilian Eggestein (37.) per Kopf vor und erzielte mit diesem auch den Siegestreffer (53.). Für den ÖFB-Teamstürmer war es das zehnte Pflichtspieltor im 32. Saisonspiel. Zuletzt hatte er auch beim 1:0 in der Europa League gegen West Ham getroffen.