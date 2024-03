Nach Verletzungs-Aus: Inter rechnet nicht mit ÖFB-Star Arnautovic

Inter Mailand ist in "großer Sorge" um Marko Arnautovic, wie italienische Medien übereinstimmend berichten. Der österreichische Teamstürmer hatte am Samstag beim 1:0-Sieg in Bologna kurz vor Schluss mit einer Muskelverletzung vorzeitig vom Feld müssen. Laut Sky-Italia unter Tränen und großen Schmerzen.