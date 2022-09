ÖFB nach Frankreich-Pleite: Rangnicks Ärger trotz Chancenlosigkeit

Am Ende blieb nicht viel Platz für Wenn und Aber. Österreich musste in der Nations League die Klasse des Weltmeisters Frankreich einfach zur Kenntnis nehmen. Marko Arnautovic, der am Donnerstag sein 103. Länderspiel für Österreich im Stade de France absolvierte, meinte anerkennend. "Sie sind der Weltmeister. Es war schwer mitzuspielen. Frankreich hat verdient 2:0 gewonnen."

Teamchef Ralf Rangnick schränkte ein. "Ich weiß nicht, ob wir gänzlich chancenlos waren. Denn wir haben das 0:1 zu einem Zeitpunkt kassiert, wo der Treffer nicht in der Luft lag. Nach der Pause waren wir durch Umstellungen besser im Spiel, hatten durch Schlager eine gute Chance. Ärgerlich ist die Art und Weise, wie das Gegentor zustande kam, durch einen Fehler von uns."