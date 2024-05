Wie Österreichs Fußballer laufend überzeugen

Die Fußballer laufen zu wenig! Zig Jahre war diese Nörgelei vor allem im Wiener Raum ständig zu hören. Inzwischen sprinten speziell Legionäre diesem Vorurteil davon. Im Nationalteam genauso wie in der Champions League . In der nur drei Minuten (die Real zum späten 2:1 gegen Bayern nutzte) zu einem sporthistorischen österreichischen Finalduell fehlten. Zwischen ...

... Marcel Sabitzer, der bei Dortmunds Aufstieg in Paris (mit fast 13 km) am meisten von allen Semifinalisten lief und ... Konrad Laimer, der schon bei Bayerns 2:2 in München auf die höchste Passquote kam und der auch im Bernabéu-Stadion doppelt so viel rannte wie dort einst Reals „Eiserne Lunge“ Alfredo di Stéfano, dem Madrider Sportwissenschafter der 50er-Jahre sechs Kilometer pro Spiel attestiert hatten.

Längst aber kommt es nicht nur aufs Kilometerfressen, sondern vor allem aufs Tempo (mit dem Ball am Fuß) an. In dieser Hinsicht ist Laimer (mit bis zu 34,5 km/h) ebenfalls top, und damit auch eine Schlüsselfigur in Ralf Rangnicks Team.