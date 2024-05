Abseits? Warum das 2:2 der Bayern in Madrid nicht gezählt hat

Die Fakten vorweg: Real Madrid steht nach einem 2:1-Sieg gegen die Bayern im Champions League Finale und trifft am 1. Juni im Wembley Stadion auf Borussia Dortmund. In diesem Endspiel hätten aber auch die Bayern stehen können, wenn - ja wenn da in der Nachspielzeit am Mittwochabend nicht die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten in die Höhe gegangen wäre.