Champions League: Das späte K.o. für den FC Bayern gegen Real

Späte Tore waren eigentlich immer die Spezialität des FC Bayern . Im Champions-League-Semifinale gegen Real Madrid erlebte der deutsche Rekordmeister ein Finish, das den Bayern spanisch vorkommen musste. Zwei Tore in Minute 88 und 90 bescherten Real Madrid einen 2:1-Sieg und den Einzug ins Finale gegen Borussia Dortmund.

Matchwinner war ein Mann namens José Luis Sanmartín Mato, alias Joselu, der im Starensemble der Königlichen von Real Madrid ein Niemand ist Der gebürtige Stuttgarter mit spanischen Wurzeln war vom Rekordmeister im vergangenen Sommer nur aus der Not verpflichtet worden.

Im Semifinale gegen den FC Bayern wurde Joselu am Mittwoch freilich zum umjubelten Helden. Der Joker, der erst spät aufs Feld gekommen war, drehte die Partie und schoss Real Madrid mit zwei späten Toren in Minute 88 und 90. ins Endspiel der Champions League. Dort wartet am 1.Juni im Wembley-Stadion Dortmund.