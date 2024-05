Der Rapid-Bezwinger steht im Europacup-Finale

Der erste Finalist in der Conference League heißt Fiorentina. Der italienische Traditionsverein erreichte im Semifinal-Rückspiel gegen Club Brügge ein 1:1 und zog mit dem Gesamtscore von 4:3 ins Endspiel ein, das am 29.Mai in Athen stattfindet.

Vanaken hatte die Belgier nach 20 Minuten in Führung gebracht, Fiorentina glich in der 83. Minute durch ein Elfmetertor von Beltran aus und verteidigte den 4:3-Vorsprung über die Zeit.