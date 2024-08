ÖFB-Donner am Freitag? Präsident Mitterdorfer will neue Strukturen

Wie die Wiener Zeitung im Juli berichtete, hat Mitterdorfer einen externen Unternehmensberater beauftragt, die ÖFB-Struktur zu durchleuchten. KURIER-Informationen zufolge gab es dabei auch Gespräche mit den Abteilungsleitern in der Geschäftsstelle. „Mir war wichtig, eine externe Standort-Analyse des ÖFB zu bekommen“, sagt Mitterdorfer, der nun am Freitag ein Ergebnis präsentieren will – gemeinsam mit dem externen Berater. Nicht auszuschließen ist, dass sich der Verband nach diesem Termin mittels Mehrheitsbeschluss im Präsidium von einem der beiden Geschäftsführer trennt – oder gar von beiden, verbunden mit einem Neustart .

Mitterdorfer plant dennoch eine Veränderung und denkt an die Einführung eines hauptamtlichen Vorstandes auch beim ÖFB. Aus wie vielen Personen dieser bestehen und ob die beiden Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold Teil davon sein sollen, will Mitterdorfer nicht verraten. „Wie dieser Vorstand aussehen könnte, wäre der zweite Schritt. Zunächst geht es in einem ersten Schritt um die Struktur an sich“, sagt der 58-Jährige. Um diese nach seinen Vorstellungen zu verändern, bräuchte es im Präsidium eine Zwei-Drittel-Mehrheit, also neun von 13 Stimmen. Allein dieses Vorhaben ist als Hürde groß genug.