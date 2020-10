ÖFB ist besorgt wegen neuer Regeln zum Verbandswechsel

Der ÖFB befindet sich seit Jahren in einem ständigen Kampf gegen andere Nationalverbände um österreichische Talente mit Migrationshintergrund. Dabei behielt der Verband bei den großen Kalibern stets die Oberhand, so etwa bei David Alaba, Marko Arnautovic und Aleksandar Dragovic - auch deshalb, weil diese Spieler schon als Teenager ihr erstes Pflichtspiel für das ÖFB-A-Team bestritten und damit ein Nationenwechsel praktisch ausgeschlossen war.

So einfach dürfte es künftig mit der Sicherung von Rohdiamanten nicht mehr werden. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der es darum geht, Sasa Kalajdzic nicht an Serbien und Yusuf Demir nicht an die Türkei zu verlieren. Die FIFA beschloss nämlich auf einem Kongress Mitte September eine Erleichterung von Verbandswechseln - wie der KURIER bereits berichtete.