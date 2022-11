ÖFB-Inseraten-Causa: Präsident Milletich geht in die Verlängerung

Hat der ÖFB-Präsident sein Amt benutzt, um private Geschäfte zu machen? Dieser Frage musste sich Gerhard Milletich am Freitag in der außerordentlichen Sitzung des Präsidiums stellen. Rund zwei Stunden wurde im Hotel Courtyard by Marriott im Wiener Prater debattiert. Das Resultat: Es gibt keine Konsequenzen für den Burgenländer, der im Amt bleibt, weil er seinen Kollegen offenbar glaubhaft machen konnte, dass jene ÖFB-Partner, die in der Juni-Ausgabe seines Schau-Magazins inseriert haben, dies auch bereits zuvor schon getan haben.

„Es handelt sich bei den infrage stehenden Inseraten um langjährige Geschäftskunden. Milletich hat die diesbezügliche Korrespondenz vorgelegt. Für mich war diese Darlegung jedenfalls ausreichend, er hat seine Argumente glaubwürdig darlegen können und deshalb habe ich jetzt auch ein gutes Gefühl“, berichtete Wolfgang Bartosch aus der Sitzung.