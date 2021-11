Vor der WM in Katar: "Einige haben Angst ihren Job zu verlieren"

Ob Österreich an der WM in Katar teilnehmen wird, weist sich erst Ende März in den Play-offs. Gespannt wartet der ÖFB auf die diesbezügliche Auslosung am 26. November. Im Jahr 2019 machte sich der Verband allerdings schon ein genaues Bild vom Fußball im kleinen Wüstenstaat, denn im Rahmen der FIFA-Klub-WM konnte ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer in offizieller Funktion auch einen Blick hinter die Kulissen wagen.

Was hat die Klub-WM in Hinblick auf die WM gebracht?

Thomas Hollerer: Sie war ein perfekter Testlauf und hat den Veranstaltern gute Erkenntnisse gebracht in Hinblick auf die Fan- und Besucher-Ströme.

Bei der WM werden aber wesentlich mehr Fans im Land sein.

Natürlich. Aber man hat vom Prinzip her gesehen, wie man am Besten mit Fan-Gruppen umgeht. Diese Abläufe wird man brauchen, wenn dann vielleicht 10.000 Brasilianer oder 10.000 Fans aus einem europäischen Land in Katar sein werden. Jeder Kontinent hat seine Eigenheiten, was die Fans betrifft. Die Klub-WM war aber nur ein Event von mehreren, die als Tests dienten, wie zum Beispiel auch die Leichtathletik-WM.