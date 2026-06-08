ÖFB-Team: Volle Belastung erst, wenn der Jetlag weg ist
Österreichs Teamkicker haben sich in Santa Barbara mittlerweile richtig eingelebt. Die medizinische Abteilung hat wichtige Tipps gegeben, wie man den Jetlag bekämpfen kann, nach ein paar Tagen sollte er überwunden sein.
Michael Gregoritsch zeigt sich diesbezüglich optimistisch. „Jetzt gilt es, einmal eine Nacht komplett durchzuschlafen.“
Daher schaut man im ÖFB-Team genau darauf die Belastungen richtig zu dosieren, weil der Körper noch nicht zu 100 Prozent belastbar ist.
So ließ man Spieler, die leicht angeschlagen waren, individuell trainieren. Offiziell spricht der ÖFB von einer Vorsichtsmaßnahme.
Es wurde in den ersten Tagen einmal täglich trainiert und im Hotel in Santa Barbara viel regeneriert und auch Golf gespielt als Freizeitmöglichkeit, die nicht zur Belastung wird.
„Wir haben hier alle Möglichkeiten, es fehlt uns sicherlich an nichts. Dennoch gilt der ganze Fokus dem Training und der Regeneration“, so Gregoritsch.
Nicolas Seiwald stimmt dem zu. „Die Stimmung im Team ist sehr gut, das Hotel trägt auch dazu bei.“
In dieser Phase der Vorbereitung geht es in erster Linie um die Regeneration, um alle Spieler fit zu bekommen. Ab dieser Woche wird die Spannung schön langsam aufgebaut, am Mittwoch ist das interne Spiel anberaumt als Ersatz für das ausgefallene Testmatch gegen Guatemala.
Bis zum Jordanien-Spiel am 17. Juni sollte jedenfalls ausreichend Zeit bleiben, um alle Spieler fit an Bord zu bekommen.
Kommentare