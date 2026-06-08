ÖFB-Team: Volle Belastung erst, wenn der Jetlag weg ist

Österreichs Teamkicker haben sich in Santa Barbara mittlerweile richtig eingelebt. Die medizinische Abteilung hat wichtige Tipps gegeben, wie man den Jetlag bekämpfen kann, nach ein paar Tagen sollte er überwunden sein. Michael Gregoritsch zeigt sich diesbezüglich optimistisch. „Jetzt gilt es, einmal eine Nacht komplett durchzuschlafen.“ Daher schaut man im ÖFB-Team genau darauf die Belastungen richtig zu dosieren, weil der Körper noch nicht zu 100 Prozent belastbar ist.

So ließ man Spieler, die leicht angeschlagen waren, individuell trainieren. Offiziell spricht der ÖFB von einer Vorsichtsmaßnahme. Es wurde in den ersten Tagen einmal täglich trainiert und im Hotel in Santa Barbara viel regeneriert und auch Golf gespielt als Freizeitmöglichkeit, die nicht zur Belastung wird. „Wir haben hier alle Möglichkeiten, es fehlt uns sicherlich an nichts. Dennoch gilt der ganze Fokus dem Training und der Regeneration“, so Gregoritsch.