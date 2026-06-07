ÖFB-Team: David Alaba verpasst auch das dritte Training

Beim dritten Mannschaftstraining des österreichischen Nationalteams in Santa Barbara fehlte David Alaba erneut. Der Kapitän bestritt die Einheit am Sonntag nur individuell. Er soll am Montag oder Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen. Das sei bei ihm ein "ganz normaler Prozess" hieß es seitens ÖFB.

Zuletzt hatte er beim abschließenden Testspiel vor der WM gegen Tunesien (1:0) mit einer Oberschenkelverhärtung das Feld verlassen müssen, seitdem stand er dem Teamtraining nicht mehr zur Verfügung. Seit einer Woche hat der 33-Jährige also kein gemeinsames Training mit der Mannschaft mehr absolviert.