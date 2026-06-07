ÖFB-Team: David Alaba verpasst auch das dritte Training
Beim dritten Mannschaftstraining des österreichischen Nationalteams in Santa Barbara fehlte David Alaba erneut. Der Kapitän bestritt die Einheit am Sonntag nur individuell. Er soll am Montag oder Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen. Das sei bei ihm ein "ganz normaler Prozess" hieß es seitens ÖFB.
Zuletzt hatte er beim abschließenden Testspiel vor der WM gegen Tunesien (1:0) mit einer Oberschenkelverhärtung das Feld verlassen müssen, seitdem stand er dem Teamtraining nicht mehr zur Verfügung. Seit einer Woche hat der 33-Jährige also kein gemeinsames Training mit der Mannschaft mehr absolviert.
Neu hinzugekommen sind drei weitere Trainings-Ausfälle: Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Florian Grillitsch nahmen ebenfalls nicht teil. Über die Gründe ihrer Abwesenheit sagte der ÖFB nur ein Wort: Belastungssteuerung. Diesen Begriff wird man in den nächsten Wochen noch öfters hören.
Es geht in erster Linie darum, Verletzungen vorzubeugen. Laut der medizinischen Abteilung befinde man sich derzeit in Sachen Jetlag in einer entscheidenden Phase. Spätestens nach sieben Tagen sollten sich alle Spieler an die Zeitumstellung von neun Stunden nach Wien gewöhnt haben.
Für Mittwoch ist jedenfalls das interne Testspiel in Santa Barbara geplant. Die Einheit gilt als Ersatz für das abgesagte Testspiel gegen Guatemala, das in Los Angeles hätte stattfinden sollen.
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