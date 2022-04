ÖFB-Frauen siegen und bleiben auf WM-Kurs

Es waren gerade eineinhalb Minuten vergangen, das segelte schon der zweite Eckball der Nordirinnen gefährlich durch den Strafraum. Die Österreicherinnen hatten sich ein wenig überrumpeln lassen.

Die Partie gegen Nordirland in Wr. Neustadt war ein bisschen etwas Besonderes. Nicht nur weil es das 200. Frauen-Länderspiel der ÖFB-Geschichte war. Nordirland ist auch der direkte Konkurrent um den Platz im Playoff für ein WM-Ticket. Und es war eine Standortbestimmung vor dem nächsten Duell, das am 11. Juli im Rahmen der EM-Endrunde in Southampton stattfinden wird. Bis auf Schnaderbeck (Corona) und Kirchberger (verletzt) hatten Fuhrmann alle Spielerinnen zur Verfügung. Und die wurden immer dominanter. In der 12. Minute gelang der erste gute Angriff gegen robuste und vor allem extrem tief stehende Nordirinnen, aber Billa und Zadrazil wurden geblockt. In der 28. Minute schoss Billa nach einer Ecke übers Tor.

Dann wurde es ungemütlich, ein Sturm peitschte den Regen durchs Stadion, aber auch im nordirischen Wetter blieb Österreich tonangebend. Das erlösende Tor jedoch gelang erst kurz nach Seitenwechsel. Innenverteidigerin Wenninger hatte nach einem Eckball als erste den Fuß am Ball – 1:0 (48.). Und dann ging es Schlag auf Schlag. Billa nutzte ein Blackout von Torfrau Burns und Verteidigerin Nelson (55.). Dunst erhöhte gegen die angeschlagenen Nordirinnen nach Vorarbeit von Billa und Feiersinger auf 3:0 (57.). Andrews konnte im Finish noch Ergebniskosmetik betreiben.

Österreich liegt damit drei Spieltage vor Ende der Gruppenphase drei Punkte vor Nordirland. Am Dienstag kommt Lettland nach Wr. Neustadt.