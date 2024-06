Vom Winde verweht: Bittere Niederlage für ÖFB-Frauen in Island

Nichts wurde es mit dem angepeilten Pflichtsieg auf der Insel. Ganz im Gegenteil: Österreichs Frauen-Team unterlag in Reykjavik den Isländerinnen mit 1:2, die Qualifikation für die EM-Endrunde 2025 in der Schweiz rückt immer weiter in Ferne. Zumindest auf dem direkten Weg, nur die ersten zwei Teams qualifizieren sich direkt. Und Island liegt bereits drei Punkte vor den Österreicherinnen. In den direkten Duellen ist Island vorne.

Für die über weite Strecken sehr schwache Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann war ein Treffer von Eileen Campbell (44.), der vierte in der Qualifikation, zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Statt der angepeilten „vier bis sechs“ Punkte aus dem Doppel konnte nach einem 1:1 in Ried am Freitag nur ein enttäuschender Zähler eingefahren werden. Island hat dank Toren von Hlin Eiriksdottir (17.) und Hildur Antonsdottir (70.) im Kampf um Rang zwei nun alle Trümpfe in der eigenen Hand. Das völlig zurecht, zumal der Weltranglisten-15. im Duell mit der Nummer 17 ein Chancenplus vorfand.

Fuhrmann nahm im Vergleich zum 1:1 in Ried nur eine Änderung vor und diese war nicht freiwillig. Anstelle der aus privaten Gründen nach dem ersten Duell abgereisten Manuela Zinsberger hütete Jasmin Pal das Tor. Es war das erste Pflichtspiel seit 30. November 2021, in dem nicht Zinsberger das Tor hütete. Auch beim damaligen 8:0 in der WM-Qualifikation in Luxemburg war Pal ihre Vertreterin gewesen.