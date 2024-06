ÖFB-Frauen nach Island-Enttäuschung: "Haben uns ganz andere Ziele gesetzt"

Die Highlights der EM-Qualifikation der ÖFB-Frauen waren nach der Auslosung schnell vorgezeichnet. Auf die Partien gegen Deutschland freuten sich alle im Team von Irene Fuhrmann , zumal viele von ihnen auch in der deutschen Bundesliga spielen. Doch von Anfang an warnte Fuhrmann: Die Spiele gegen Island und Polen seien die entscheidenden.

Im Idealfall sechs Punkte wollte man aus dem Länderspiel-Doppel gegen die Isländerinnen am Freitag und am Dienstag mitnehmen, eine Vorentscheidung herbeiführen. Ein einziger wurde es am Ende. Island jubelt, Österreich ist enttäuscht.

"Es gilt jetzt im ersten Schritt die Situation anzunehmen, wie sie ist. Wir haben uns ganz andere Ziele gesetzt für die beiden Island-Duelle", sagt Fuhrmann. Die Qualifikation für das Direktticket zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz ist mit dem 1:1 in Ried und schließlich mit der 1:2-Niederlage in Reykjavik in weite Ferne gerückt. Die Österreicherinnen liegen mit drei Punkten Rückstand auf Rang drei hinter Deutschland (12) und Island (7). Nur die Polinnen (0) konnten noch gar nicht punkten.

ÖFB-Team muss auf Schützenhilfe hoffen

Das ÖFB-Team muss jetzt auf Schützenhilfe von bereits für die EM qualifizierten Deutschen am 12. Juli in Reykjavik hoffen, um überhaupt in der letzten Runde am 16. Juli in Hannover noch Chancen auf Rang zwei zu haben. Zuvor gilt es in Altach gegen Polen die Pflichtaufgabe gegen das punktlose Schlusslicht mit einem Heimsieg zu erfüllen. "Jetzt gilt es so schnell als möglich den Blick nach vorne zu richten, es gibt noch sechs Punkte zu holen, das sollten wir anstreben", sagt ÖFB-Teamchefin Fuhrmann.