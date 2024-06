ÖFB-Frauenteam in Island ohne Stammtorhüterin Zinsberger

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam ist ohne Stammtorhüterin Manuela Zinsberger zum EM-Qualifikationsspiel nach Island gereist. Die Arsenal-Legionärin habe das Teamcamp nach dem 1:1 gegen die Isländerinnen am Freitag in Ried aus privaten Gründen verlassen, gab der ÖFB am Sonntag bekannt. Zinsbergers Ehefrau Madeleine erwartet laut ihren eigenen Angaben auf Instagram demnächst ein Kind.