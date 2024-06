Der Quali-Sieg in Island ist für Österreich "absolute Pflicht"

Zum dritten Mal in Folge soll die Qualifikation für die EM-Endrunde gelingen. Deshalb peilen die ÖFB-Frauen in Reykjavik - zur ungewöhnlich späten Beginnzeit 21.30 Uhr (live ORF Sport +) - gegen die punktgleichen Isländerinnen einen Sieg an.

„Wir müssen die drei Punkte holen, das ist die absolute Pflicht“, betont Sarah Zadrazil nach dem enttäuschenden 1:1 im ersten Duell mit der Nr. 15 der Weltrangliste.