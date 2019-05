ÖFB-Entscheidung: Mit Sasa Kalajdzic zur U-21-EM

Der Kalajdzic-Treffer zum 3:1 gegen Innsbruck beim 3:2 war die Krönung eines Frühjahrs mit sieben Toren und vier Assists. Der Wiener ist als bester Spieler der Qualifikationsgruppe nicht nur in England und Deutschland begehrt, sondern auch bei Serbiens Verband. Aufgrund seiner Vorfahren könnte Kalajdzic für Serbien stürmen, so lange keine Minute in Österreichs A-Team gespielt wurde. Teamchef Foda hat zuletzt nicht so geklungen, als würde er dem Zwei-Meter-Mann im Juni einen Einsatz gegen Slowenien oder Nordmazedonien zutrauen. Umso wichtiger war, dass andere im ÖFB aktiv wurden.

U-21-Teamchef Werner Gregoritsch verrät gegenüber dem KURIER, dass er mit Kalajdzic über eine Einberufung für die U-21-EM gesprochen hat: „Sasa betont, dass es ihm eine Ehre ist, dabei zu sein. Er ist ein liebenswerter Bursch, der sich zu einem absoluten Unterschied-Spieler entwickelt hat. Sasa selbst sieht sich erst bei 70 Prozent – da wäre ich dumm, wenn ich ihn nicht einberufe.“