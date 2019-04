In Serbiens Fokus: Warum der ÖFB bei Kalajdzic Konkurrenz hat

Sasa Kalajdzic war nicht nur mit dem knapp gescheiterten Transfer zu Rapid ein großes Thema. Auch im Frühjahr zählt der Admira-Stürmer zu den bestimmenden Spielern – so wie mit dem Doppelpack beim 3:1 der Admira auf dem Tivoli.

Nach zwei schweren Verletzungen im Herbst hält der 21-Jährige erst bei acht Einsätzen und insgesamt 396 Spielminuten – mit bereits fünf Toren und zwei Assists.

Die starke Bilanz, die Technik und die Größe (2,00 Meter) ergeben einen international gefragten Stürmer-Typ – nicht nur am Transfermarkt. Auch der serbische Verband ist auf Kalajdzic aufmerksam geworden.

Wie bei Müldür?

Der Wiener ist zwar in Österreich geboren und U-21-Teamspieler. Allerdings könnte er dem ÖFB noch abhanden kommen – so wie der Rapidler Mert Müldür, der in Wien geboren ist, immer für Rapid gespielt hat, aber für die Türkei verteidigt. Solange es keine Einsatzminute in Österreichs A-Team gibt, kann das Nationalteam seiner Vorfahren um Kalajdzic kämpfen.

Admira-Manager Shapourzadeh sieht die Zeit gekommen: „Obwohl Sasa erst 70 Prozent seines Potenzials ausgeschöpft hat, sehe ich in ihm bereits einen Kandidaten für Österreichs A-Team, gerade auf der Stürmer-Position.“