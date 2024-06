ÖFB-Team vor EM: Erleichterung bei Trauner, Cut bei Lienhart

"Kommen Sie gesund wieder, alles andere ist primär", witzelte Bundespräsident Alexander van der Bellen am Donnerstag bei seiner Ansprache im Zuge der Verabschiedung des ÖFB-Teams in Richtung EM 2024.

Zunächst geht es für die Mannschaft jedoch einmal darum, gesund anzureisen. Die Zeichen stehen gut. Gernot Trauner konnte am Donnerstag das volle Mannschaftstraining mitmachen. Geplant ist, dass der Feyenoord-Kapitän am Samstag gegen die Schweiz (18 Uhr, ServusTV) beginnt.

Mit ihm soll Philipp Lienhart in der Innenverteidigung spielen. Allein: Der Freiburg-Legionär hat am Donnerstag im Training ein Cut erlitten. Für einen Einsatz am Samstag sollte es allerdings reichen.

Florian Grillitsch weiß, wie sich das anfühlt. Der Hoffenheim-Legionär hat von seinem Zusammenstoß am Dienstag gegen Serbien ein blaues Auge davongetragen. „Das schaut schlimmer aus, als es ist“, beruhigt der Regisseur, der deshalb keinesfalls pausieren wird müssen.