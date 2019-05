ÖFB-Cup-Finale: Eine Millionen-Chance für Rapid

Wie viele Millionen würde der Titel Rapid bringen?

Während Salzburg ohnehin mit einer Gruppenphase planen kann (wenn nicht noch der Meistertitel verschenkt wird), würde bei Rapid der erste (und letzte) Titel in der Ära Krammer alles verändern: Bereits Anfang Mai könnte ein schlagkräftiger Kader für die Europa League im September zusammengestellt werden. Bei möglichen Abgängen könnte das Argument Gruppenphase helfen, noch ein Jahr in Hütteldorf anzuhängen. Diese Saison hat Rapid in der Europa League mehr als zehn Millionen Euro brutto verdient. In dieser Größenordnung könnte (je nach Gruppengegner) wieder geplant werden.