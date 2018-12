Ö-Topf: Die Bundesliga streitet um das Geld

Konkret soll es ab Sommer 2019 einen erhöhten Sockelbetrag von je 1,92 Millionen geben. Ö-Topf- und Zuschauer-Bonus fallen weg. Je nach Platzierung gibt es maximal 11 Prozent Plus oder Minus. Der Meister bekommt insgesamt also 2,13 Millionen, der Absteiger immerhin noch 1,71 Millionen.

Zum Vergleich: Rapid rechnet diese Saison mit mehr als drei Millionen an TV-Geldern, auch wegen der Führung in der Zuschauerwertung. Geschäftsfürther Christoph Peschek sagt: „Für diesen Kompromiss gab es intensive Verhandlungen.“ Die Hütteldorfer hätten im Gegenzug auf die TV-Eigenvermarktung verzichtet.

Die Bundesliga will und darf sich zu den Plänen nicht äußern. Seit die Plattform 90minuten.at am Mittwoch vom Admira-Antrag berichtet hat, ist auch der ÖFB alarmiert. Der Fußball-Bund zahlt 900.000 Euro in den Ö-Topf, Thonhauser meint: „Das soll auch weiterbestehen.“ ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer warnt: „Der Ö-Topf ist ein wichtiger Baustein zur Nachwuchsförderung. Sollte mit der Bundesliga der wichtigste Partner wegfallen, muss über alles diskutiert werden.“