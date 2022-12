"Nüchtern bis zum Exzess": Wie Frankreich WM-Sensation Marokko stoppte

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps erwartet im WM-Finale gegen Argentinien einen "sehr starken Gegner". "Wir müssen unsere Qualitäten nutzen, die Schlüsselspieler müssen den Unterschied machen, vielleicht wird das Team gewinnen, das weniger Fehler macht. Wer immer das schaffen wird, wird das Spiel gewinnen", sagte Deschamps am Mittwochabend in Al-Chaur nach dem 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Marokko. Argentiniens Superstar Lionel Messi sei in "großartiger Form".