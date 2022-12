Kroatiens "Goldene Generation" um Modrić: Kein Ende in Sicht

Ich werde spielen, bis Kroatien etwas Wichtiges gewinnt – oder mich ein Besserer verdrängt“, hatte Luka Modrić vor dieser WM in Katar gesagt. Mit dem Titel ist es nichts geworden, ein Besserer ist nicht in Sicht. Spielt der 37-Jährige also weiter? Es sieht ganz danach aus, selbst wenn sich der fünffache Champions-League-Sieger von Real Madrid noch zu keiner Aussage diesbezüglich hat hinreißen lassen. Auch nicht nach dem WM-Aus im Halbfinale am Dienstag gegen Argentinien.

„Wir haben den Argentiniern zu gratulieren. Sie waren das bessere Team und sie haben es heute ganz sicher mehr verdient als wir, ins Finale einzuziehen“, sagte er nach der 0:3-Niederlage. An der nächsten WM 2026 wird Modrić mit dann fast 41 Jahren wohl nicht mehr teilnehmen. An der Europameisterschaft 2024 in Deutschland dagegen schon eher.

Damit bleibt die Diskussion um eine großartige Spielergeneration der Kroaten, die nun schon sechs Jahre anhält. Nach der EM 2016 hieß es: So eine Chance bekommen die Kroaten und ihr Superstar nie wieder. Zwei Jahre später standen sie in einem WM-Finale. 2018 hieß es: Einen solchen Erfolg schafft ein so kleines Land bestimmt nicht noch ein zweites Mal. Am Dienstagabend aber scheiterte es schon wieder erst im Halbfinale einer Weltmeisterschaft.