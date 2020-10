Nordirland: Für Schlager Dienstreise mit positiven Erinnerungen

Der 23-Jährige war in allen sieben Wolfsburg-Partien in dieser Saison und zudem in beiden September-Länderspielen im Einsatz. Daher gönnte Teamchef Franco Foda Schlager eine Pause. „Ich würde schon gerne so viele Spiele wie möglich machen, doch es ist auch wichtig, durchzuschnaufen. Es war super, dass ich die Akkus wieder aufladen konnte“, erzählte Schlager.

Die wiedergewonnenen Kräfte kann der Oberösterreicher am Sonntag auch gut gebrauchen. „Leckerbissen wird das keiner werden, dafür sehr intensiv“, prophezeite Schlager. „Die Nordiren sind zweikampfstark, laufstark, sie arbeiten viel mit zweiten Bällen und sind stark bei Standards.“ Dennoch ist das Ziel klar: „Wir wollen drei Punkte.“