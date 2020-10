Rätselraten über die Rolle von David Alaba gegen Nordirland

Bodenständig

Der so sehr Gelobte freut sich wiederum, neben Alaba auf dem Platz stehen zu dürfen. „Ich war in der Akademie, als David seine ersten Profispiele absolviert hat. Da wurde er schon zum Vorbild für mich.“ Sein Herbst-Höhenflug ist für Baumgartner kein Grund, die Bodenhaftung zu verlieren. „Ich bin ein Bua, der weiß, wo er herkommt. Daran wird sich nichts ändern, gleich, wo ich spielen werde in Zukunft. Das habe ich von meinem Elternhaus so mitbekommen.“

Auch die Begehrlichkeiten an seine Person nimmt er mit Gelassenheit. „Natürlich gibt es mehr Anfragen jetzt, aber das gehört zum Geschäft dazu.“ Als Stammspieler im Team sieht er sich allerdings noch nicht. „Ich glaube nicht, dass ich das bin. Es sind ja auch einige Spieler nicht dabei.“