Kampf dem Kick and Rush: Wie Österreich in Nordirland besteht

Es wäre keine Überraschung, würde Foda wie zuletzt gegen Griechenland eine 3-4-2-1-Formation aufbieten und David Alaba anstelle des abgereisten Marco Friedl die Position links im Vierer-Mittelfeld schmackhaft machen.

Mit drei (kopfballstarken) Innenverteidigern würde man auch auf die Stärken des Gegners eingehen. Denn die Nordiren werden versuchen, die Österreicher im Windsor Park in luftige Höhen zu locken. Ganz so, wie es ihren technischen Möglichkeiten entspricht und wie sie es auch am Donnerstag in Sarajevo getan haben. Mit Erfolg. Nordirland gewann keinen Schönheitspreis, aber das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina schließlich im Elfmeterschießen und kann damit am 12. November mit einem Heimsieg im Play-off-Finale gegen die Slowakei ein Ticket für die EM im kommenden Jahr lösen.