Noch eine Verlängerung: Markus Schopp bleibt Trainer in Hartberg

Bezüglich die Laufzeit des Vertrages oder anderer Details machte der Verein keine Angaben. Schopp, früher u.a. im Nachwuchs seines Stammvereins Sturm Graz Trainer, ist seit 2018 in Hartberg. Im ersten Jahr wurde in der letzten Runde der Klassenerhalt geschafft, in der zweiten Bundesliga-Saison folgte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Qualifikation für die Meistergruppe und Erreichen des Europacup-Play-offs. In weiterer Folge gelang auf diesem Weg die erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb.

In der abgelaufenen Saison wurden die Top sechs durch ein Gegentor in letzter Sekunde (3:3 gegen den SKN) verpasst. Die Schopp-Truppe schaffte es aber als Qualifikationsgruppen-Sieger ins Europacup-Play-off, wo die Steirer an der Austria scheiterten.

Thalhammer im Amt bestätigt

Ebenso offiziell geklärt ist die Zukunft von Dominik Thalhammer. Der Chefcoach des LASK hat sich durchgesetzt, Assistent Emanuel Pogatetz muss gehen. "Thalhammer wird als Sportdirektor und Trainer in die Vorbereitung für die kommende Saison starten“, bestätigte der LASK auf APA-Anfrage.