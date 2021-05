Niederlande-Teamchef: "Bei Arnautovic wäre mehr möglich gewesen"

In 38 Tagen wir die EURO angepfiffen, in 44 Tagen trifft Österreich in Amsterdam auf die Niederlande, den Favoriten in Gruppe C. Frank de Boer war einst ein Weltklasse-Verteidiger, bei diesem Turnier schlüpft er in die Rolle des Teamchefs der „Elftal“. Virtuell stand er Medien aus verschiedenen europäischen Ländern Rede und Antwort, auch mit dem österreichischen Team befasste er sich ausführlich.