Neues ÖFB-Trainingszentrum: Land in Sicht in der Seestadt

Weil es diesbezüglich in den vergangenen Jahren auch immer wieder Spannungen gab, wich das Team zuletzt immer öfter in die Bundesländer aus oder trainierte vor Wien-Länderspielen gar in der Südstadt.

Fixiert ist immerhin, dass die März-Länderspiele im Rahmen der WM-Qualifikation nun in Wien stattfinden werden.