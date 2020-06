Neuer vs. Buffon: Meister und Erbe

Mehr noch als Neuer in Deutschland genießt der "Portierone" (Torwartgigant) genannte Buffon in seiner Heimat seit Jahren Kultstatus. Daran konnten auch die jüngsten Schlagzeilen über seine Zahlung in Höhe von 1,6 Millionen Euro an ein Wettbüro nichts ändern. Erzürnt über die Veröffentlichung erklärte er kurz vor der Abreise nach Polen, mit dem aktuellen heimischen Wettskandal nichts zu tun zu haben: "Ich kann mit meinem Geld machen, was ich will." Bisher sah die Staatsanwaltschaft keinen Grund, Buffon vorzuladen.

Spätestens seit dem Elfmeter-Krimi gegen England wird in Italien wieder mehr über die sportliche Klasse des Torhüters als über seine seit Jahren bekannte Wettleidenschaft gesprochen. Denn "Gigi" bestätigte seinen Ruf als coolster Schlussmann. Mit den Worten "Forza ragazzi – wir gehen jetzt da hin und siegen!" schwor er seine Mitstreiter auf den Showdown im Viertelfinale ein. Dann hielt er einen Elfmeter und gab Alessandro Diamanti auch noch den entscheidenden Tipp für den Elfer zum 4:2-Triumph. Verbandspräsident Giancarlo Abete geriet ins Schwärmen: "Wir sind ein Team, aber große Spieler wie Buffon geben Sicherheit."

Von dieser Sicherheit hätten die Italiener gern auch bei der WM 2010 in Südafrika profitiert. Das verhinderte der Bandscheiben-Vorfall des Keepers zum Turnierbeginn. Für viele Italiener war sein Ausfall der Grund für das Aus in der Vorrunde.

Vom erfolgreichen Comeback Buffons profitierte nicht nur das Nationalteam. Dank seiner Klasse blieb Meister Juventus Turin in der Serie A eine Saison lang ungeschlagen. Nun will der Keeper dazu beitragen, dass die Deutschen wie stets bei Turnieren gegen Italien den Kürzeren ziehen und wie beim 0:2 im WM-Halbfinale von 2006 ohne Torerfolg bleiben.

Das erhöht die Chance, mit seinem legendären Landsmann Dino Zoff gleichzuziehen und nicht nur Welt-, sondern auch Europameister zu werden. Wohl auch deshalb hat Buffon nach dem Sieg gegen England auf ausgelassenen Jubel verzichtet: "Ich mache keine Freudensprünge für ein Halbfinale. Ich werde jubeln, wenn ich den Cup hochhalte."