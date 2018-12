Neuer Europacup: Eine Spielwiese für die Kleinen

Wie viele Klubs werden im neuen Europacup-Bewerb dabei sein?

An der Gruppenphase der „ UEL2“ werden 32 Vereine teilnehmen – wie weiter in der Champions League (CL). Das Starterfeld in der Europa League (EL) wird von 48 auf 32 Klubs reduziert.

In welchem Format wird gespielt?

Wie in der Champions League und ab 2021/’22 auch in der Europa League (aktuell zwölf Gruppen) wird es acht Gruppen zu je vier Teams geben.

Wie viele Vereine werden ab 2021 in die jeweiligen K-.o.-Phasen aufsteigen?

Nur in der Champions League stehen die Gruppenersten und -zweiten fix im Achtelfinale. In der Europa League und im neuen Bewerb sind nur die Gruppensieger fix weiter. Die EL-Zweitplatzierten spielen gegen die CL-Gruppendritten in Hin- und Rückspiel die weiteren acht Achtelfinalplätze aus. Die Zweiten der „ UEL 2“ müssen in K.-o.-Spielen gegen die acht EL-Dritten antreten.