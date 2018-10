3. Bewerb: Im Dezember wird die Europacup-Reform beschlossen

Zu den Finanzen darf Landthaler so viel verraten: „Es kann damit gerechnet werden, dass die Teilnahme an der EL2 so viel einbringt wie das Startgeld in der Europa League bisher.“

Der Burgenländer Georg Pangl argumentiert als Generalsekretär der European Leagues, der Europacup würde das Aufgehen der finanziellen Schere weiter fördern. Der Niederösterreicher Landthaler widerspricht: „Das viel größere Problem sind die nationalen TV-Gelder. Wenn der Letzte der Premier League mehr kassiert als Real für den Sieg in der Champions League, kann man nicht der UEFA die Schuld geben.“ Landthaler kritisiert auch den Market Pool, der ebenfalls die Top-Nationen bevorzugt: „Gerechter ist es, Erfolge in vergangenen Jahren zu belohnen als die Herkunft der Klubs.“