Österreichs Gastspiel in Kasachstan: Mit geschärften Sinnen zum Erfolg

Am Donnerstag dürfen, nein müssen sich Österreichs beste Fußballer aber wieder ihrem Kernthema widmen. Sie wissen: Wenn sie auf dem Rasen ähnlich überzeugend performen wie zuletzt im Oktober, wird ihr Wort noch mehr Gewicht haben. Demzufolge ist klar: In Almaty darf am Donnerstag gegen Kasachstan (16 Uhr, live ORF 1) nichts anbrennen, um den angepeilten Gruppensieg in der Nations League dann am Sonntag in Wien gegen Slowenien endgültig einfahren zu können.

Was das ÖFB-Team 4.600 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt erwartet, ist nicht ganz sicher. Fakt ist immerhin, dass auf Naturrasen gespielt wird. Bei den letzten Gastspielen in Kasachstan war in der Hauptstadt Astana jeweils Kunstrasen ein ungeliebter Untergrund.