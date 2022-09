Nations-League-Kracher: Frankreich gegen Österreich im Live-Ticker

Optimismus schöpft der Deutsche nicht nur aus der Leistung in dieser Partie, sondern auch aus den Auftritten davor beim 3:0 in Kroatien und beim Heim-1:2 gegen Dänemark. "Wir haben in diesen drei Spielen sehr dominant gespielt, hatten da mit wenigen Ausnahmen Kontrolle. Das wird auch für Donnerstag Grundvoraussetzung sein", erklärte Rangnick und meinte außerdem: "Es ist wichtig, dass wir so proaktiv und mutig sind wie im Hinspiel."

In der Nations League rangiert das ÖFB-Team als Dritter zwei Punkte vor Schlusslicht Frankreich. Sollten David Alaba und Co. in Saint-Denis gewinnen, wäre Österreichs Verbleib in der höchsten Liga vorzeitig gesichert und der Weltmeister abgestiegen.