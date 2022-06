Kimmich rettet Deutschland in Italien einen Punkt

Italien ist mit einem Achtungserfolg in die neue Nations-League-Saison gestartet. In der Gruppe 3 der Liga A erreichte der personell runderneuerte Fußball-Europameister am Samstag in Bologna ein 1:1 im Prestigeduell mit Deutschland. Lorenzo Pellegrini (70.) von der AS Roma brachte die Italiener in Führung, Joshua Kimmich (73.) war kurz darauf mit dem Ausgleich zur Stelle.

Deutschland hatte in der ersten Hälfte die besseren Möglichkeiten, unter anderem fehlten Thomas Müller, Leon Goretzka und Serge Gnabry im Abschluss das Glück. Für die Italiener traf Gianluca Scamacca in der 35. Minute die Stange. Nach der Pause hatte die „Squadra Azzurra“ Vorteile, die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini war zielstrebiger nach vorne und stand kompakt.

Nach dem 1:0 durch Pellegrini, der eine Gnonto-Hereingabe aus kurzer Distanz verwertete, reagierte der ohne Karim Adeyemi angetretene Gegner aber sofort: Kimmich bezwang Tormann Gianluigi Donnarumma, ein unabsichtliches Handspiel in der Entstehung wurde vom Video-Assistenten für regelkonform befunden. In der ausgeglichenen Schlussphase glückte keinem Team mehr ein Treffer.