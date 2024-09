Nations League: Ein Zwischenstopp mit großer Bedeutung für das ÖFB-Team

Nach der EURO ist vor der WM-Qualifikation, die Gegenwart lautet Nations League. Österreich kickt nach dem Abstieg in Liga B und trifft dabei in sechs herbstlichen Partien auf Slowenien, Norwegen und Kasachstan.

Aktuell bereitet sich das Team in Klagenfurt auf den Auftakt am Freitag in Laibach gegen Slowenien vor, am Dienstag wurden den Spielern noch Kurzvideos von der EURO vorgeführt. Eine emotionale Angelegenheit.

Welche Bedeutung besitzt aber nun das Intermezzo Nations League? Es gibt gute Gründe, den Bewerb ernst zu nehmen.