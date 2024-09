Österreich gehen die Verteidiger aus: Auch Danso und Lienhart fehlen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den Nations-League-Partien am Freitag in Ljubljana gegen Slowenien und am darauffolgenden Montag in Oslo gegen Norwegen (jeweils 20.45 Uhr/live ORF 1) auf Kevin Danso und Philipp Lienhart verzichten. Anstelle des Innenverteidiger-Duos nominierte Teamchef Ralf Rangnick am Montag Flavius Daniliuc nach.

Danso wird sich nach dem geplatzten Transfer zu AS Roma bei seinem Club RC Lens umfangreichen Untersuchungen unterziehen, nachdem die Italiener behaupteten, beim Abwehrspieler lägen gesundheitliche Probleme vor. Lienhart ist in Erwartung der Geburt seines ersten Kindes und nimmt daher nicht am Lehrgang teil.