Nations League: Der Rechner bleibt in der Kabine

Die Nations League hat für Österreichs Team vor den Spielen heute in Wien gegen Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/live ORFeins, DAZN) und am Sonntag in Nordirland zwei Schlussrechnungen parat. Fakt ist, dass das Team von Franco Foda beide Partien gewinnen muss, um noch den Gruppensieg und den Aufstieg in die Liga A zu fixieren.

Schafft man gegen Bosnien ein 1:0, dann braucht es in Belfast ein 3:1, um Tabellenführer Bosnien doch noch zu überflügeln. Ausschlaggebend wäre dann bei Punktegleichheit und identischer Tordifferenz ein Auswärtstreffer mehr, da Bosnien in Belfast 2:1 gewonnen hatte. Gelingt Österreich ein Sieg mit zwei Toren Unterschied, dann reicht in Belfast ein Sieg – egal, wie er ausfällt.