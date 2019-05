Nach Verletzungs-Aus gegen Ajax: Entwarnung bei Vertonghen

Fußball-Profi Jan Vertonghen, der am Dienstag im Champions-League-Match seines Clubs Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam verletzt ausschied, hat keine Gehirnerschütterung erlitten. Das teilte der Club aus Nordlondon am Donnerstag mit und verwies auf Untersuchungen in den 48 Stunden zuvor sowie durch einen unabhängigen Neurologen, dessen Spezialgebiet sportbezogene Gehirnerschütterungen seien.