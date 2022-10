Nach Triplepack: Viel Lob und ein Wasser für Salzburgs Adamu

Leicht waren die letzten Monate für den in Nigeria geborenen und in Graz aufgewachsenen Angreifer wahrlich nicht. Hinter seinen Sturm-Kollegen Noah Okafor, Benjamin Sesko oder auch Fernando blieb meist nur ein Platz auf der Bank, er musste sich mit Kurzeinsätzen als Joker begnügen. Gegen die Austria stand er in dieser Saison erst zum dritten Mal in der Startformation. Was sicher auch Coach Jaissle aufgefallen ist: Jedes Mal, wenn Adamu von Beginn an stürmte, traf er auch. Den Triplepack in Wien will er auch als Signal an den Trainer verstanden wissen: „Ich bin ein Kämpfer und will immer spielen.“

Im Sommer 2015 wechselte Adamu vom GAK-Nachwuchs in die Red-Bull-Akademie. Seit seiner Rückkehr aus St. Gallen (Leihe) 2021 ist er fixer Bestandteil der Kampfmannschaft, hat es auch schon zu einem Kurzeinsatz im ÖFB-Team geschafft (er kam im November 2021 beim 4:2 gegen Israel für Marko Arnautovic). Aktuell ist er jetzt Salzburgs bester Torschütze, sticht mit sechs Treffern auch Noah Okafor (5) und den derzeit verletzten Fernando (4) aus. Das wird der Entwicklung seines Marktwertes (aktuell 6 Millionen Euro) nicht schaden. Interesse aus den europäischen Topligen gab es bereits im Sommer, Salzburg, wo er Vertrag bis 2025 hat, wollte ihn jedoch (noch) nicht gehen lassen. Wohl die richtige Entscheidung.