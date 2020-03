Nach Skandal-Spiel: Welle der Empörung im deutschen Fußball

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): „Was in diesem Land in den letzten zehn Monaten passiert ist, in puncto Hetze, in puncto Anschläge auf Politiker, auf jüdische Einrichtungen und jetzt auf eine türkische Shisha-Bar ist extrem gefährlich. Man braucht nur die Geschichte der Weimarer Republik zu studieren, um zu wissen, wo es hingehen kann. Diese Hetze gegen Menschen ist nicht hinnehmbar. Die Menschen lieben Fußball in diesem Land, er hat eine wichtige Funktion. Wenn es so weiter geht, steh ich dahinter, dass ein Spiel einfach beendet wird und man nach Hause geht. Man darf auf keinen Fall darüber hinwegsehen.“

David Wagner (Trainer FC Schalke 04): „Ich habe keinerlei Erklärung, keinerlei Verständnis dafür. Jeder, der sich dazu äußert, weiß, wie hirnlos das Ganze ist.“

Jochen Schneider (Sportvorstand FC Schalke vor dem Spiel bei Sky): „Es muss jetzt ein Prozess bei den wahren Fußballfans einsetzen. Das kann ja nicht im Interesse von allen sein, die den Sport lieben.“